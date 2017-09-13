130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد المعارك أن إدارة التفتيش بالفرع ضبطت خلال الفترة الماضية أكثر من 130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي يحظر على جميع المنشآت تشغيل عمالتها في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرا حتى الساعة الـ3 مساء خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي، مشيرا إلى أن إدارة التفتيش قامت بحملات تفتيشية خلال فترة المنع، إضافة إلى ما تتلقاه من بلاغات. وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة تركي بن عبدالرحمن المانع، حرص وزارة العمل على سلامة العاملين في القطاع الخاص، والعمل على تجنيبهم ما قد يسبب لهم مخاطر صحية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، إلى جانب حماية العاملين من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.