 130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة جازان تضبط كميات من الحشيش والقات بالعارضة وبلغازي مجلس إدارة غرفة القصيم يزكي تولي نائبه الأول الحميد رئاسة المجلس خلفاً للزويد نائب أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين خلال اللقاء الأسبوعي محافظ رياض الخبراء يشهد حفل برنامج قارئ حادث تصادم يخلّف (4) وفيات على طريق “حائل – العلا” إطلاق خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة استمرار أزمة تلوث وادي الرمة بالقصيم .. ومدير المياه: لا نستطيع إيقافها خلال عام مضى (70) حافلة و (2400) طالبة قطعوا مسافة (650) كلم خلال عام.. المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة يؤكد السلامه أولاً 130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم مبيعات مهرجان الرمان في الباحة تتجاوز ثلاث مليون ريال القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في نجران سد عجز المدارس من قوائم النقل ودمج أول وثاني ابتدائي

130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم

130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم
المناطق_بريدة

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد المعارك أن إدارة التفتيش بالفرع ضبطت خلال الفترة الماضية أكثر من 130 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي يحظر على جميع المنشآت تشغيل عمالتها في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرا حتى الساعة الـ3 مساء خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي، مشيرا إلى أن إدارة التفتيش قامت بحملات تفتيشية خلال فترة المنع، إضافة إلى ما تتلقاه من بلاغات. وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة تركي بن عبدالرحمن المانع، حرص وزارة العمل على سلامة العاملين في القطاع الخاص، والعمل على تجنيبهم ما قد يسبب لهم مخاطر صحية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، إلى جانب حماية العاملين من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>