 خلال عام مضى (70) حافلة و (2400) طالبة قطعوا مسافة (650) كلم خلال عام.. المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة يؤكد السلامه أولاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال عام مضى (70) حافلة و (2400) طالبة قطعوا مسافة (650) كلم خلال عام.. المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة يؤكد السلامه أولاً

خلال عام مضى (70) حافلة و (2400) طالبة قطعوا مسافة (650) كلم خلال عام.. المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة يؤكد السلامه أولاً
المناطق_محايل عسير
في ظل استعدادت فرع جامعة الملك خالد بـتهامة لبداية العام الدراسي الجديد وفي سياق توجيهات معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قام المشرف العام على فرع الجامعة بـتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري بالوقوف على جاهزية النقل الجامعي والتأكد من سلامة الحافلات ومدى جاهزيتها من حيث الصيانة والنظافة والتكييف وتوفير وسائل السلامة .

وقد اطلع على الخطط المعمول بها من إدارة الحركة لهذا العام  وشدد على أن مبدأ السلامة مقدماً على كل اعتبار وأنه لابد من تطبيق أعلى معايير الأمان للحافلات وعدم التهاون أو الإهمال لأي حافلة والصيانة الدورية المستمرة لها والحرص على تولي قيادة الحافلات ذوي الكفاءة العاليه والخبرة من السعوديين الذين اجتازوا تقييم إدارة النقل و أصبحوا مؤهلين لقيادتها .

وقد ذكر الأستاذ احمد عمر مدير الحركة بالفرع أن عدد الحافلات لهذا العام هو (70) حافلة تخدم محافظات محايل وبارق والمجاردة و رجال ألمع والقرى التابعة لها وقد استفاد العام الماضي أكثر من  (٢٤٠٠) طالبة تم نقلهن يومياً بين كليات الفرع المختلفة على مسافة تقدر بـ (٦٥٠) كلم ذهابا وايابا لكافة المحافظات والقرى المستفيدة .

وأشار ممثل الشركة الناقلة الأستاذ عون الشهري أنه يتم التأكد بشكل دوري من سلامة الحافلات وتقيّد السائقين بالأنظمة المرورية المرعية في النقل.

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