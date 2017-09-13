إطلاق خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء تقديم خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية “مساند” : https://www.musaned.com.sa ، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار حرص الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وتأتي هذه الخدمة امتدادا للتطوير التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة، وسعيًا منها لتسهيل الإجراءات وأتمتتها، وتوحيد شروط وضوابط إصدارها عبر الربط مع نظام الرعاية الاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل :” إن هذه الخدمة تم إطلاقها في مرحلتها الأولى لتشمل جميع من لديه حساب في “أبشر”، ليصبح بإمكانه الآن التقديم على التأشيرة مباشرة عن طريق البوابة الإلكترونية، وبخطوات بسيطة موضحة بالموقع، كما يتم خدمة العملاء عبر إدارات استقدام الأفراد داخل المملكة”، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذه الخدمة تعد أحد نتائج العمل الدائم لجعل البوابة الإلكترونية شاملة لجميع الإجراءات المختصة بعملية استقدام العمالة المنزلية.