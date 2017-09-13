 محافظ رياض الخبراء يشهد حفل برنامج قارئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ رياض الخبراء يشهد حفل برنامج قارئ

محافظ رياض الخبراء يشهد حفل برنامج قارئ
المناطق_رياض الخبراء

شهد محافظ رياض الخبراء  فهد السلطان حفل برنامج قارئ بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقته والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بمقر اللجنة.

وأوضح مؤسس برنامج قارئ د.عبدالله الوهيبي أن البرنامج يهدف ، إلى توعية المجتمعات بأهمية بالقراءة تجاه أجيال المستقبل، وإدراك لأهمية نشر المعرفة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني القراءة كعادة يومية للارتقـاء بالمجتمع إلى مستويات جديدة من النمو المعرفي في المستقبل .

أعرب “الوهيبي” عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على دعمه ومساندته لمثل هذه المشاريع التي تخدم وتفيد المجتمع وكما شكر د. عبدالله الوهيبي محافظ رياض الخبراء ولجنة التنمية على ما قدموه للمشروع من دعم مادي ومعنوي .

من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاستاذ عبدالرحمن العريني عن عزم اللجنة الرفع لتأسيس جمعية مستقلة مختصة بتشجيع ثقافة القراءة .

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