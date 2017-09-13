نائب أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين خلال اللقاء الأسبوعي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن

عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سمو أمير المنطقة

جموع المواطنين والمسئولين الذين قدموا للسلام على سموه .

وفي بداية اللقاء صافح سموه الحضور، ثم استمع لمطالبهم واقتراحاتهم،

مؤكداً اهتمام سموه الشخصي لهذه المطالب .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم

ووكلاء الإمارة والمسؤلين من مدنيين وعسكريين .