 شرطة جازان تضبط كميات من الحشيش والقات بالعارضة وبلغازي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة جازان تضبط كميات من الحشيش والقات بالعارضة وبلغازي

شرطة جازان تضبط كميات من الحشيش والقات بالعارضة وبلغازي
المناطق_جازان

قادة يقظة رجال الأمن بشرطة منطقة جازان ممثلة في مركزي العارضة وبلغازي من ضبط كميات من الحشيش المخدر والقات المحظور في عمليتين منفصلتين رغم الإحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي أنتهجه المهربين ولكن اليقظة الأمنية بتوفيق الله تعالى كانت لهم بالمرصاد.

حيث تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة العارضة في العملية الأولى من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر أثناء محاولته تهريب كميات من الحشيش المخدر رغم قيامه بإخفائها بطريقة محكمة داخل خزان الوقود ولكن اليقظة الأمنية بعد توفيق الله كانت له بالمرصاد حيث عثر بحوزته على ٣٠ بلاطة من الحشيش المخدر.

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي من الإطاحة بوافد أسيوي حاول تهريب ١٤٠ حزمة من القات المحظور وذلك بإخفائها داخل برميل خاص بالديزل بحوض المركبة التي يستقلها من نوع بكب نيسان.

ورغم الطريقة الإحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي أنتهجه المهربان في هذه العمليتين إلا أن حيلتهما لم تنطلي على رجال الأمن حيث كانوا لهم بالمرصاد.

وتم بعثهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بيقظة رجال الأمن وإطاحتهم بالمهربين رغم أساليبهم الإجرامية المبتكرة التي أستخدمها في عملية التهريب مقدما شكره لهم ومؤكدا في الوقت نفسه بأن رجال الأمن  سيكونون بالمرصاد بإذن الله تعالى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي وأستقراره مشيراً إلى أن هذه الحيل لن تنطلي على رجال الأمن بشرطة منطقة جازان وهم على درجة عالية من الكفاءة لكشف تلك الحيل نتيجة تدريبهم الجيد وحسهم الأمني العالي.

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