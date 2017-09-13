 مؤسسة مسك الخيرية تعلن فرص تدريب للجامعيين في نيويورك ولندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مؤسسة مسك الخيرية تعلن فرص تدريب للجامعيين في نيويورك ولندن

مؤسسة مسك الخيرية تعلن فرص تدريب للجامعيين في نيويورك ولندن
المناطق - الرياض

تعلن مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع شركة بلومبيرغ عن توفر فرصة للطلبة الجامعيين السعوديين للعمل كمتدربين في فروع الشركة بمدينتي نيويورك بالولايات المتحدة ولندن بالمملكة المتحدة.

ويبدأ البرنامج التدريبي من يونيو 2018م لمدة 3 – 6 أشهر، ويستهدف الطلاب والطالبات المتميزين ممن تبقى لهم سنة دراسية للتخرج من مرحلة البكالوريوس في مجالي إدارة الأعمال وعلوم الحاسب.

نبذة شركة بلومبيرغ:

تعد شركة بلومبيرغ أحد أكبر الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتقنية في العالم، وهي شركة ذات بيئة متعددة الجنسيات والثقافات نظراً لتوسع أنشطتها في أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

متطلبات القبول:

– أن يكون التخصص العلمي للمشارك أحد التخصصات التالية: إدارة الأعمال (إدارة مالية، اقتصاد)، علوم حاسب.
– أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80% بحسب التالي: (4 من 5) أو (3.2 من 4) أو (80 من 100).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتقديم ما يفيد باجتيازه لاختبار مستوى اللغة الإنجليزية بمعدل 80% فأكثر.
– أن يكون المشارك سعودي أو من أم سعودية.
– إرفاق السيرة الذاتية.
– تسجيل مقطع فيديو لمدة 60 ثانية يتحدث خلاله المشارك باللغة الإنجليزية عن نفسه.
– سوف يقتصر التقديم على البرنامج المقام في مدينة نيويورك على طلبة جامعات الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
– البرنامج المقام في لندن سيتاح لطلبة جامعات المملكة العربية السعودية وطلبة جامعات المملكة المتحدة.

وأشارات إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق التسجيل وتعبئة الطلب مع إرفاق السيرة الذاتية على الرابط التالي

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