 “تعليم الجوف” تدعو المرشحات للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“تعليم الجوف” تدعو المرشحات للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية

“تعليم الجوف” تدعو المرشحات للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية
المناطق - الجوف

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، المرشحات للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.

وطالب مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي المرشحات الدخول عن طريق الرابط http://gta.moe للتسجيل وحجز موعد المقابلة الشخصية خلال يومي المقابلة المحددة يومي الأربعاء 29/12/1438هـ والخميس 1/1/1439هـ، في مقر إدارة شؤون المعلمات في مبنى الإدارة رقم 2 “مقابل مبنى الجوازات”.

كما طالب البيالي المرشحات الالتزام بمواعيد الحضور في الوقت المحدد لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.

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