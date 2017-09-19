نائب أمير عسير يتفقد مشاريع أمانة المنطقة بالساحل ومشروع الواجهة البحرية بالحريضة

اعتبر صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير أن المشاريع التطويرية على ساحل منطقة عسير وبخاصة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالحريضة تعد من المشاريع التنموية الواعدة التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى أن مشروع في مراحله الأخيرة بطول 4 كيلومترات مشاة و1800 م شواطئ للسباحة، إضافة إلى الخدمات المقدمة والمنتزهات على طول الساحل.

واكد سموه أن منطقة عسير تحظى بعدد كبير من المشاريع التنموية و التطويرية في ظل خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الكريم و متابعة سمو امير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المستمرة التي كان لها الاثر الاكبر في تسريع عجلة المشاريع و انجازها بالشكل المطلوب .

وأضاف الأمير منصور بن مقرن أن المشروعات المنفذة ستطرح أمام المستثمرين في حال اكتمالها وذلك لما تتمتع به من بيئة جاذبة للمستثمرين ، مقدمًا شكره لأمانة منطقة عسير على الجهود المبذولة وللمقاولين المنفذين.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية على عدد من مشاريع امانة منطقة عسير بالساحل و مشروع الواجهة البحرية بالحريضة ظهر اليوم الاثنين برفقة امين منطقة عسير و رئيس المجلس البلدي و وكيل الامين للمشاريع م . احمد ناصر و محافظ رجال ألمع سعيد بن فردان و رئيس بلدية الساحل علي سعيد جلبان و عدد من رجال الامن و المقاولين .

من جانبه اكد امين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بأن جولة سمو نائب امير منطقة عسير جاءت ضمن متابعة سموه المستمرة للأعمال بالمنطقة و مشاريعها التنموية و حرصه الدائم على سير هذه الاعمال بالشكل المطلوب وفق المدة الزمنية المحددة .

و نوه القاضي الى ان المشاريع التي وقف عليها سمو نائب امير المنطقة و التي من ضمنها مشروع الواجهة البحرية لعسير بالحريضة تتسارع بها الخطى للانجازها وفق ما هو مخطط له مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة العمل قبل موسم الشتاء القادم ، منوهاً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل في هذا المشروع لكونه من المشاريع الحيوية في المنطقة .

و اوضح الى أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بلغت 86 بالمائة، ويهدف للعناية بسواحل المنطقة وتحويله إلى منتجع وطني بيئي منظم جميل بمواصفات عالية وخدمات مكتملة ، مشيراً إلى أن عناصر المشروع تشمل أعمال التسوية للموقع العام وأعمال الجدران الاستنادية والجلسات الشاطئية والبنية التحتية المختلفة والطرق إضافة إلى أعمال تنسيق وتجميل وفرش الموقع العام وأعمال المارينا وجسر الصيد .

من جهته أوضح وكيل الأمين للمشاريع والتعمير م . أحمد ناصر بأن هذا المشروع يهدف للعناية بسواحل المنطقة وتحويل حالة عشوائية سواحل عسير إلى منتجع وطني بيئي منظم جميل بمواصفات عالية وخدمات متكاملة مستحقة للمجتمع لتصبح معلماً وطنياً وسياحياً مميزاً من خلال تكوين منظومة فراغية متكاملة مستندة على أحدث الأسس التخطيطية والتصميمية وتلبى الاحتياجات للمنطقة .

وقال بأن عناصر هذا المشروع تشمل أعمال التسوية للموقع العام وأعمال الجدران الاستنادية والجلسات الشاطئية وأعمال البنية التحتية المختلفة والطرق وكذلك أعمال تنسيق وتجميل وفرش الموقع العام وأعمال المارينا وجسر الصيد وتشمل عدد من الأبنية التي تخدم المشروع .

هذا ويبلغ طول المشروع على الواجهة البحرية للمرحلتين حوالي أربعة كيلو ونصف متر وعلى مساحة تقدر بـــ 1.800.000 (مليون وثمان مئة ألف متر مربع) ووصلت نسبة الإنجاز تقريبا 86 ‎%‎ .

و الجدير بالذكر فأنه روعي في دراسة الموقع احتواءه على منافذ بيع بعدد 14 وإنشاء مارينا لإرساء السفن وجسرا للصيد بعمق 160 متر داخل البحر ومسرح مهرجان عسير البحري و 1 مسجد رئيسي بسعة افرادية 3500 فرد ومصلى سعة 144 متر مربع وتشمل أعمال المسطحات الخضراء وممشى بطول الشاطئ وإنشاء 157 جلسة شاطئية بمساحة 15 متر مربع للجلسة الواحدة وإنشاء دورات مياه عامة 11 وحدة بالإضافة إلى شبكة طرق متكاملة بالإضافة إلى كل ما يتطلبه المشروع من خدمات و بنى تحتية وأرصفة وإنارة .

فيما تم استعراض المشاريع القائمة بساحل عسير للسموه من قبل وكالة المشاريع بأمانة منطقة عسير بداية بــ ” مشروع سفلته و انارة للأمانة و البلديات التابعة لها في الطرق الرابطة “حيث ان المشروع عبارة عن سفلتة و ارصفة و انارة للأمانة و البلديات التابعة لها على الساحل بمرحلته الثانية و سيتم تنفيذ اربعة طرق مزدوجة رابطة بين الطريق الدولي ( جدة – جيزان ) و شاطئ الحريضة بإجمالي طول 6278م طولي للطرق الاربعة و عرض لكل طريق بـ 34.4 م و الذي سيتسع لعدد اربع حارات بكل اتجاه كما سيتضمن جزيرة وسطية بعرض 4م من البلاط المعماري المتداخل الانترلوك و قد بلغت نسبة الانجاز في المشروع بأكثر من 50% .

و عن ” مشروع سفلته و انارة للأمانة و البلديات التابعة لها في الطريق الرئيسي الموازي للشاطئ ” والذي سيتم من خلاله تنفيذ طريق موازي للساحل الحريضة مزدوج بإجمالي طول 5863م و اجمالي عرض 42 م و جزيرة وسطية بعرض 8 م و رصيف ايمن و ايسر بعرض 2م لكل منهما اضافة الى خدمة مواقف المركبات على جوانب الطريق و عبارتين صندوقيتين تحت الطريق لتصريف مياه الامطار منها عبارة بعدد 20 فتحة و الاخرى بعدد 9 فتحات بالإضافة الى اعمال الانارة كما انه سيشمل المشروع على مطلين بمساحة قدرت بـ 26.160 متر مسطح فيما بلغت نسبة الانجاز في المشروع بأكثر من 94% . .

و من جهة ثانية بين وكيل الامين للمشاريع و التعمير م . احمد ناصر للسموه بأن ” مشروع تطوير المناطق السياحية و الساحلية بعسير ” الذي تقوم به الامانة من خلاله بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ الحريضة بمرحلته الثانية بطول بلغ 2850م على الشاطئ و بمساحة اجمالية 815000 متر مسطح حيث سيشمل المشروع على مارينا سياحية داخل البحر و ذلك للإرساء السفن بطول 1020م و بإجمالي مساحة 205.000 الف متر مسطح مع اضافة جسرين لتغيير المياه من والى داخل المارينا بجانب انشاء جدران استناديه بطول 1200 متر و جلسات شاطئية تصل الى 88 جلسة مساحة كل واحدة منها 15متر مسطح عوضا عن شبكة الطرق المتكاملة داخليا و خارجيا اضافة الى عبارتين مرور سيارات اسفل الممشى لخدمة الجلسات الشاطئية بجانب مواقف السيارات .

فيما سيشمل المشروع على ممشى الكورنيش بكامل طول المشروع و بعرض يبلغ 30م مع اضافة 200 مقعد ستكون موزعة على طول الممشى البحري .

و قد اهتمت الامانة بأعمال التغذية بالمياه و شبكات الري للأشجار و المسطحات الخضراء بجانب شبكات تصريف مياه الامطار و الاعمال الكهربائية و الانارة .

هذا و سيحتوي المشروع على جسر صيد بعمق 160م داخل البحر اضافة الى 15 عبارة اسفل الجسر لتغيير المياه من البحيرة الى البحر و العكس و تصريف مياه السيول .

و بين بأن المشروع يحوي على مجسمات جمالية و نوافير ومعابر مشاه خشبية اضافة الى مواقع العاب الاطفال و المسطحات الخضراء و خصص بالموقع خاص لمسرح مهرجان عسير البحري .