بـ 27 فعالية استثنائية.. هيئة الترفيه ترسم فرحة اليوم الوطني حول المملكة

تستعد الهيئة العامة للترفيه إلى إطلاق 27 فعالية ترفيهية مخصصة لليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، بعضها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، من حيث ضخامتها وتنوعها، والتي ستحظى بها 17 محافظة ومدينة.

وسيساهم محتوى فعاليات اليوم الوطني الذي ستقدمه الهيئة ، في إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب الشعب السعودي، للتعبير عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم، ونقل ذلك للعالم أجمع.

وتكمن أهمية المشاركة في مختلف الفعاليات إلى تعزيز “الروابط الاجتماعية”، من خلال توفير فرص للعائلات والأصدقاء لمشاركة فرحتهم باليوم الوطني السعودي.

من جانب آخر تبرز فعاليات اليوم الوطني الضخمة معايير المستوى الإحترافي العالي التي تعمل بها هيئة الترفيه، وقدرتها الكبيرة التي تتمتع بها على تنظيم هذه الفعاليات في وقت قياسي.

وتتماشى فعاليات اليوم الوطني، مع الأهداف الرئيسية للهيئة العامة للترفيه، عبر توفير الخيارات والفرص الترفيهية، وتنمية نشاطات الترفيه لكافة شرائح المجتمع في كل المناطق، لإثراء الحياة ورسم البهجة، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

17 محافظة ومدينة ستشلمها فعاليات اليوم الوطني، وهي: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والمدينة المنورة، وأبها، ونجران، وجازان، وحفر الباطن، وعنيزة، وسكاكا، والهفوف، والدرعية، وحائل، وتبوك، وينبع”.

ومن فعاليات اليوم الوطني التي ستبهر السعوديين والمقيمين بطريقة جذابة وملفتة الاحتفالات المائية والجوية والنارية، وعروض النوافير الضوئية، وفعالية ارفع الخفاق أخضر، وملحمة وطن.

كما تتحضر الهيئة العامة للترفيه بروزنامة فعاليات جديدة، ستضفي ألوان من الفرح والبهجة في اليوم الوطني السعودي، ومن سلسلة المهرجانات المصاحبة لذلك مهرجان “الوطن للمناطيد”، ومهرجان “موطني”، و”جادة الترفيه”، و”الوهج السعودي”، و”بسمة وطن”.

وسيكون للفن الطربي الأصيل حضوره في خارطة الإحتفالات باليوم الوطني، من خلال مهرجان غنائي كبير سيحيه نجوم الفن السعودي والخليجي، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وثقافية وترفيهية كـ “طلعة وطنية”، و”صندوق اليوم الوطني”، و”شوط وطني”، وعروض مسرحية “ملحمة وطن”.

كما لم تستنثني الهيئة العامة للترفيه من خارطة فعاليات اليوم الوطني، شهدائنا من الجنود البواسل، مخصصة برنامجاً ترفيهياً متكاملاً بإسم فعالية “أهالي شهداء الوطن”، والتي تأتي كتقدير وطني منها لهم ولعوائلهم، بالإضافة إلى مهرجان “الوطن للسيارات”.