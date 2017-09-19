“عمل الجوف ” يحصد الأول على فروع الوزارة في خدمة العملاء

حقق مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف للمرة الرابعة على التوالي المركز الأول في برنامج “نطاقات مكاتب العمل ” الذي تقيمه الوزارة للتنافس بين المكاتب في تقديم خدمات مميزة للعملاء والذي يتكون من عدة محاور منها الانطباع العام على المكاتب وجودة الخدمات المقدمه للعملاء وتقديم الخدمه ، حيث حصل “عمل الجوف ” المركز الأول لشهر سبتمبر 2017 ضمن الفئة المخصصة لهم من البرنامج ، وهو برنامج إلكتروني يتم تقييمه من قبل العملاء للمكاتب ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمه ويهدف البرنامج الذي تقيمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمقام الاول للتنافس بين مكاتب العمل بالمملكة لتقديم أفضل وأجود الخدمات للعملاء .

وأضح مدير مكتب العمل بالجوف نفال البقمي ، أن هذا النجاح يأتي بعد توفيق الله والجهد المبذول في تغيير الصورة النمطية في التعامل مع العميل، ابتداء بتهيئة بيئة نموذجية تحقق العلاقة التشاركية بين مقدمي الخدمة والعملاء ، مشيرا إلى أن الفرع يولي اهتماما بالغا بخدمة عملائه . مقدماً شكره لمنسوبي مكتب العمل لتنفيذه للخطط التطويرية التي وجّه بها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف والتي رفعت من مستوى الأداء في المنطقة.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي ، أن حصول الفرع على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي في خدمة العملاء على مستوى المملكة دلالة على ما يقدمة الفرع من خدمات نوعية للمواطنين ، وبذل كل ما في الوسع لتلبية احتياجات ورغبات العملاء ، متجاوزا توقعاتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا ، وذلك استجابة لرؤية 2030، وعملا بتوجيهات أمير المنطقة .

مهنئاً موظفي خدمة العملاء في كل الفروع بالمنطقة لحصولهم على المركز الأول ولكافة منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الجوف ومؤكداً أن جميع مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الجوف تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء.

وبين الرويلي إلى انه يسعى مع زملائه لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي فهد بن بدر أمير منطقة الجوف ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات للعملاء .