فيصل بن خالد يفتتح ملتقى العمران السياحي في المناطق الجبلية

‏‫رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير اليوم، افتتاح ملتقى العمران السياحي في المناطق الجبلية، على مسرح أمانة منطقة عسير في مدينة أبها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وشهد أصحاب السمو الملكي الأمراء فور وصولهم توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة منطقة عسير ومشروع إعمار الديار.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو الأمير سلطان بن سلمان كلمة ثمن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير لفعاليات الملتقى

عقب ذلك شاهد الجميع فيلما مرئيا بعنوان ” قصة الحصن في عسير ”

عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي كلمة رحب خلالها بأصحاب السمو الملكي الأمراء والمشاركين والمشاركات والحضور، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي كون المناطق الجبلية من العناصر الجمالية التي تتطلب إبرازها سياحيا من خلال التخطيط العمراني الملائم لتلك المناطق وتصميم المباني المتناسقة مع المحيط الطبيعي، حيث تعتبر منطقة عسير من أهم المناطق التي تقع على قمم الجبال في وطننا الغالي وتزامنا مع اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م.

وأوضح القاضي أن الملتقى حظي بالعديد من المشاركات التي تلقتها اللجنة العلمية من داخل المملكة وخارجها من المهتمين والباحثين والباحثات بمجال العمران السياحي، وتمت مراجعة البحوث وفق الضوابط العلمية واختيار 20 ورقة علمية وزّعت على 6 جلسات وفق محاور الملتقى الأربعة المتمثلة في مستقبل السياحة في المناطق الجبلية واستراتيجيات التنمية السياحية والاستثمار السياحي.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن خالد وسمو الأمير سلطان بن سلمان المشاركين في إنجاح الملتقى, كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.