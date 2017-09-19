 “تواصل” جامعة الملك خالد يجري مقابلات لاستقطاب المبتعثين بالمملكة المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“تواصل” جامعة الملك خالد يجري مقابلات لاستقطاب المبتعثين بالمملكة المتحدة

“تواصل” جامعة الملك خالد يجري مقابلات لاستقطاب المبتعثين بالمملكة المتحدة
المناطق - عسير

ضمن برنامج تواصل الأول مع المبتعثين، والذي تنظمه جامعة الملك خالد في المملكة المتحدة هذه الأيام، أجرى عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور محمد بن حامد البحيري عددا من المقابلات مع بعض المبتعثين في بريطانيا، للتعرف على مدى إمكانية استقطابهم للعمل في الجامعة.
في السياق، تم عقد لقاء مفتوح مع المبتعثين في مدينة كاردف البريطانية عن الحياة الأكاديمية في الجامعات، تضمن أبرز واجبات عضو هيئة التدريس ومهامه وسبل ترقيه ونموه المهني.
ونوه الدكتور البحيري بأن الجامعة، بتوجيه من معالي مديرها، جادة في تمكين المتخصصين الوطنيين من العمل الأكاديمي، ومشاركة زملائهم في تحقيق خطط الجامعة ورؤيتها الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة لشغل وظائفها وفق اللوائح المنظمة لذلك.

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