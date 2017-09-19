اعتماد 4 حصص أسبوعياً للنشاط بتعليم عسير

وجه مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان مدارس البنين والبنات في المنطقة باعتماد تخصيص أربع ساعات أسبوعياً لتنفيذ الأنشطة غير الصفية ، من خلال زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً من الأحد إلى الأربعاء ، وإدراج حصص النشاط أسبوعياً ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية .

وتضمن التوجيه أن تكون حصة النشاط في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع من الزمن المستحق للطلاب في ” الاصطفاف الصباحي أو الحصص الدراسية أو الفسحة أو وقت الصلاة وما بين الحصص”.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخراً عن إطلاق جائزة جديدة للتميز في ساعة النشاط غير الصفي الإضافية ، وفق الإطار العام للجائزة بقيمة نصف مليون ريال سنويا .