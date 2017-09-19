“الصحة” تطلق قائمة انتظار مواعيد العمليات الجراحية

أطلقت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار العمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المدن الطبية والمستشفيات التابعة للصحة موضحا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص.

كما تحتوي القائمة على خمسة مستويات لعدد أيام الانتظار، تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوما.

وتهدف الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات موجودة تحقق رضا المواطنين وتلبي حاجاتهم الصحية، باعتبارهم محور اهتمامها والشريك الأساسي لها لدفع مسيرة العمل الصحي.

وأهابت الصحة بجميع المواطنين التعاون معها من خلال التواصل مع خدمة 937 في حال وجود ملاحظات، أو تجاوزت المواعيد للعمليات الجراحية ما هو موجود في القائمة.

يذكر أن الصحة تنفذ حاليا برنامج «أداء الصحة» الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ويشمل حاليا 70 مستشفى رئيسيا، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرا لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.