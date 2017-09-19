 العداء السعودي أحمد خضر يحقق أول ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العداء السعودي أحمد خضر يحقق أول ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية

العداء السعودي أحمد خضر يحقق أول ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية
واس - الرياض

حقق العداء السعودي أحمد خضر أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقامة حالياً في مدينة عشق آباد التركمانية.
وجاءت ذهبية العداء السعودي بعد أن حقق المركز الأول في سباق 60 متر حواجز، بزمن 7:66 ثانية، ليتأهل إلى بطولة العالم للصالات، محطماً الرقم القياسي الآسيوي السابق البالغ 7:82 ثانية ، وجاء الكوري الجنوبي لي جون يون في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 7:77 ثانية ، ونال لاعب هونج كونج تشون فونج الميدالية البرونزية بزمن 7:85 ثانية ، وجاء السعودي مهدي العثمان رابعاً بزمن 7:97 ثانية مسجلاً رقماً شخصياً جديداً له.
كما سجل العداء مازن الياسين رقم جديد في سباق الـ400 متر صالات، بعد أن تأهل إلى نهائي المسابقة بزمن 46:98 ثانية في نصف النهائي، و 48:04 ثانية في ربع النهائي، حيث جاء في المركز الثاني في الدورين، في الوقت الذي تمكن العداء السعودي طارق العمري من التأهل إلى نهائي سباق الـ3000 متر صالات، بعد أن حل ثانياً في نصف النهائي بزمن 8:23:03 دقائق.

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