وزير الصحة يرعى غداً حفل تخريج أطباء الدراسات العليا في مستشفى الملك فيصل التخصصي

يرعى معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق الربيعة مساء غدٍ، حفل تخريج 151 طبيباً وطبيبة لبرنامجي زمالة البورد السعودي، والتخصص الدقيق، الذين تلقوا تدريبهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك في قاعة الأميرة هيا بجامعة الفيصل في الرياض.

وأوضح المشرف العام التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض, أن هذه الدفعة من الخريجين التي بلغت 151 طبيباً وطبيبة تعد الأعلى في تاريخ برامج الدراسات الطبية العليا في المستشفى مثمناً رعاية معالي وزير الصحة لهذا الحفل وتكريم الخريجين منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الكريمة على مختلف الصعد وفي مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر الطبية.

وأبان أن الخريجين يمثلون القطاعات الصحية في المملكة كافة, إضافة إلى أطباء مبتعثين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ما يعكس السمعة العالية لمخرجات التدريب الطبي في المستشفى التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود, مشيراً إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك 87 برنامجاً تدريبياً متخصصاً يتلقى من خلالها الأطباء المتدربين أحدث وأرقى الأساليب التدريبية في بيئة طبية محفزة ومتقدمة الأمر الذي انعكس على كفاءة المخرجات البشرية المتميزة في المجال الطبي.

وأكد الدكتور الفياض, أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لن تألوا جهداً في الاستمرار في توفير برامج تدريبية متقدمة في المجال الطبي تحقيقاً لأهم الأهداف والمرتكزات التي قامت عليها خلال العقود الماضية وتحقيقاً لمتطلبات القطاع الصحي المتزايدة.