تعليم حائل: إدارة تقنية المعلومات تقيم اجتماعها الأول

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة تقنية المعلومات اجتماعها الأول مع مشرفي ومنسوبي الإدارة للاستعدادات ولمناقشة الخطة التشغيلية والمشاريع التقنية لعام 1439هـ، وترأس الاجتماع مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ محمد هليل الشمري وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الهامة من المشاريع التقنية الخاصة بالإدارة القادمة والعمل على إتمام بقية المشاريع الجارية حاليا، ومن ضمن هذه المشاريع العمل على توفير الماسحات الضوئية لكل من الإدارات والمدارس بالإضافة إلى توفير طابعات الباركود وتوفير عدد من الأجهزة المكتبية للمدارس بالإضافة إلى تحسين خدمات موقع الإدارة والدعم الفني. كذلك تم مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة والتقويم الدراسي والعمل على تطوير الية التحفيز لمنسوبي الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم بيئة عمل ذات كفاءة وجاهزية عالية بالإضافة إلى إعداد خطط الزيارات الميدانية لمشرفي تقنية المعلومات ومناقشة إلية تقويم الأداء الوظيفي وإدارة المخاطر وسياسة الاستخدام المقبول للموارد التقنية.