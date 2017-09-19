تعليم حائل: يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمسمى «حارس مدرسة»

تُعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى «حارس مدرسة» لمدارس البنين وَالبنات حسب الشروط التالية:«يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين فـي برنامج ساعد فـي وزارة الخدمة المدنية، يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ان لا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل، ان يكون من سكان مدينة حائل أو المحافظات التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك، أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها، أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، اجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما لمدارس البنات ولا يقل عن 25 عاما لمدارس البنين، أن يكون المتقدم لوظيفة حارس مدارس البنات متزوجاً مع إرفاق صورة من سجل الأسرة، فـي حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة».

علماً إنه سيكون التقديم خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 5/1/1439هـ حتى الخميس الموافق 15/1/1439هـ عن طريق الدخول لموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل www.hailedu.gov.sa وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة مع اختيار جهة العمل الراغب بها والموجودة بالموقع.

وبحسب الإعلان سيتم إلغاء طلب التقديم فـي حالة عدم ثبوت صحة البيانات، مع التنبيه إنه لن ينظر إلى الطلبات قبل هذا الإعلان متمنين من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الموقع الالكتروني ولا يلزم مراجعة الإدارة وسوف يتم إبلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال.