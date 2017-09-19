 تعاون مشترك بين ” صحة تبوك ” و ” السجون ” لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعاون مشترك بين ” صحة تبوك ” و ” السجون ” لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء 

تعاون مشترك بين ” صحة تبوك ” و ” السجون ” لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء 
المناطق - تبوك - علي العميري

التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم بن عبدالله الغامدي صباح اليوم ( الثلاثاء ) مدير سجون منطقة تبوك العميد سياف بن عفاس المحيا , وقد تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في سبيل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء السجون بالمنطقة , وقد رحب الدكتور الغامدي في بداية اللقاء بالعميد المحيا , مشيدا بالتعاون المثمر بين الشؤون الصحية وادارة السجون لتقديم الرعاية الطبية والوقائية للنزلاء , وأكد الدكتور الغامدي خلال اللقاء على حرص صحة تبوك على تطوير آلية الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون سواء في تبوك او في محافظات المنطقة , وذلك من منطلق توفير خدمة صحية ذات جودة للنزلاء .
من جهته أعرب العميد المحيا عن بالغ شكره وتقديره لصحة تبوك على هذا التعاون المثمر والمستمر واهتمامها بتقديم الخدمة الطبية والوقائية لنزلاء السجون بالمنطقة .

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