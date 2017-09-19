 مجلس التعليم المحلي بتعليم تبوك يوصي بافتتاح مكاتب للتعليم جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس التعليم المحلي بتعليم تبوك يوصي بافتتاح مكاتب للتعليم جديدة

مجلس التعليم المحلي بتعليم تبوك يوصي بافتتاح مكاتب للتعليم جديدة
المناطق - تبوك - منى الريس

أوصى مجلس إدارة التعليم بمنطقة تبوك المحلي في اجتماعه صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري وبحضور المساعدين وأعضاء المجلس من مديري الإدارات بتعليم المنطقة بافتتاح أربعة مكاتب للتعليم (بنين- بنات) داخل مدينة تبوك ودراسة افتتاح مكتب للتعليم في البدع.
وأوضح أمين المجلس موسى الحربي أن الاجتماع خلص إلى رفع التوصية إلى مجلس المنطقة والجهة المختصة في وزارة التعليم كما اعتمد الاجتماع تكوين لجنة من مشرفي الإدارات تعليمية لدراسة مبادرة مشروع مهني تطوعي للطلاب والطالبات والرفع بنتائجها

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