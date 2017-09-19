أعلنت الإدارة العامة للمرور عن القبض على قائدي المركبات المخالفة على طريق الرين-بيشة وحجز مركباتهم وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال التحقيق .

وقالت في بيان : ‎إشارة إلى مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الإجتماعي وفيه عدد ثلاثة من قائدي مركبات اثنتان من نوع تويوتا هايلكس والأخرى تويوتا أفالون كانوا يسيرون بسرعة تتجاوز ٢٠٠كلم/س على طريق الرين-بيشة بشكل متهور وكذلك عكس إتجاه السير وحيث أن هذا السلوك يعتبر تجاوزا للنظام وتهديدا لسلامة الآخرين وكان من الممكن أن يتسبب بكارثة لولا لطف الله .

عليه فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور بأنه بعد تحليل المقطع والبحث والتحري عن مرتكبي المخالفات تم التوصل بفضل الله إلى قائدي تلك المركبات ومن ثم القبض على قائدي التويوتا هايلوكس في محافظة بيشة والثالث قائد التويوتا الأفالون في محافظة الدمام حيث تم حجز المركبات كما تم إيداع الأشخاص للتوقيف تمهيداً لإستكمال التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.

.

‎الإدارة العامة للمرور تشكر من ساهم في توثيق ذلك وهذا يؤكد دائماً أن المواطن هو رجل الأمن الأول كما تؤكد عزمها على التعامل الحازم مع كل من يسلك مثل هذا السلوك المشين ، مع تمنياتها للجميع بالسلامة الدائمة.