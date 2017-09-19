جمعية المعاقين بالشرقية ( إيفاء) تستقبل 280 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد

انتظمت الدراسة بوحدات الرعاية النهارية والتأهيل المهني بجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية( إيفاء) مع بداية العام الدراسي الجديد وكان في استقبال الطلاب والطالبات الكادر التعليمي ومدير عام الجمعية سعد بن عبد الله المقبل وفريق من الاطباء والاخصائيين.

وقد صرح المقبل بأن عدد طلاب الجمعية بلغ حتى الأن خلال هذا العام 280 طالباً وطالبة من المنتسبين لوحدات الرعاية والتأهيل المهني موزعين على النحو التالي عدد طلاب التأهيل ضمن المجتمع 60 طالباً وطالبة من فئات عمرية تتروح بين (سنة واحدة وحتى ست سنوات ) منهم 48 طالبا وطالبة تدخل مبكر و12 طالبا ارشاد أسري .

كما بلغ عدد طلاب وطالبات وحدة الرعاية النهارية صغار الذين تترواح أعمارهم من ست سنوات إلى 8 سنوات 51 طالب وطالبة.

كما وصل عدد طلاب وحدة الرعاية النهارية كبار حتى الان 32طالبا ممن تتروح اعمارهم بين 9 سنوات وحتى 14 سنة.

وبالنسبة لوحدات التأهيل المهني فقد بلغ عدد طالبات التأهيل المهني إناث خلال هذا العام 51 طالبة فئات عمرية ما بعد سن السادسة عشر.

وعن طلاب وحدة التأهيل المهني رجال وصل عددهم الى 51 طالباً .

وأضاف المقبل :

بانه مع بداية العام الدراسي الجديد عقد الفريق الطبي والتأهيلي بالجمعية عدة اجتماعات مكثفة لبحث أنسب السبل في تقديم البرامج التأهيلية والعلاجية لطلاب الجمعية بحيث يتلقى الطالب برنامج التأهيل الشامل خلال فترة الصباح اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً يعود الطالب بعدها إلى محيط أسرته ليندمج في الحياة العادية له شانه في ذلك شأن جميع أشقائه وأقاربه .

واختتم المقبل حديثه:

بأن جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) تعمل على بذل كافة الجهود من أجل رسم ابتسامة على وجه كل مستفيد من خدماتها حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية حتى الأن ما يربو على 30 ألف مستفيد هذا بجانب ما قدمته وحدة الاطراف والجبائر من أجهزة تعويضية بلغ حتى الآن ما يربو على 15 الف جهاز تعويضي ما بين طرف صناعي وجبيرة ومقوم للظهر وغيرها

كما بلغ عدد الجلسات العلاجية والتاهيلية التي تلقاها المستفيدون من خدمات الجمعية حتى الآن 283.067 جلسة علاجية .

وما كان لهذه الجهود أن تتحقق إلا بدعم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس الجمعية ، وصاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس الجمعية وبدعم الخيرين والمحسنين من ابناء المنطقة الشرقية