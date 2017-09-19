تجسيد أكبر شعار وطني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

تشارك مبادرة شباب الشرقية لرياضة المحركات والرياضة الحديثه بالتعاون مع شركه مطارات الدمام والمسؤوليه الاجتماعيه يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر بتجسيد اكبر شعار وطني بالسيارات المعدله والدراجات النارية بكورنيش الدمام ، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة .

واكد رئيس المبادرة عبدالله النفيسي ان هذي الفعاليه ستضيف في احتفالات اليوم الوطني طابعاً مختلفاً واوضح انها ليست الاولى ولكن هذه السنه ستكون اكثر تنضيماً بإذن الله حيث سيتجهون بعد ذلك الى مسيره الواجهه البحريه بالدمام بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ، والهيئة العامه للسياحة .

الجدير ذكره أن عروض السيارات والدراجات النارية أصبحت من الفعاليات المفضلة لدى الجماهير على مستوى الشرق الأوسط بعد أن كان في السابق لا يعرف عن الرياضات الحديثه الا القليل ، ومن المنتظر أن يحتشد الجمهور على الكورنيش لمشاهدة المسيرة بالكامل في تمام الساعه ٨ من مساء يوم السبت .