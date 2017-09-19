الأمير سعود بن نايف يوجه فرع وزارة النقل بإيجاد حلول عاجلة لطريق العقير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس اجتماع مجلس المنطقة الثاني لدورة الإنعقاد السابع صباح اليوم الثلاثاء بديوان الإمارة .. وفي بداية الاجتماع رفع سموه باسمه وبإسم أعضاء المجلس وأهالي المنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهم الله”بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ وإشادة العالم أجمع بالمستوى العالي للتنظيم والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ، كما رحب سموه بصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس وهنأه بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة الشرقية وسأل الله له التوفيق لخدمة المنطقة وأبنائها , ورحب سموه بالدكتور صلاح بن صالح السميح ممثل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمهندس فؤاد محمد العبدالقادر ممثل الشركة السعودية للكهرباء والمهندس أحمد علي الغامدي ممثل وزارة النقل ، كما قدم سموه التهنئة لشباب المملكة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كاس العالم 2018م ، وبارك سموه لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات بداية العام الدراسي متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح ليساهموا في بناء وطنهم بإذن الله ، كما وجه سموه الجهات ذات العلاقة بتسخير كافة الإمكانيات للطلاب والطالبات لضمان توفر الأجواء المناسبة للتحصيل العلمي في المدارس ومعالجة أي معوقات .

وأكد سموه على ضرورة الإستعداد للإحتفاء باليوم الوطني ومشاركة الجميع في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

ووجه سموه فرع وزارة النقل بإيجاد حلول عاجلة لطريق العقير بما يضمن سلامة مرتاديه إلى أن يتم وضع حلول دائمة لهذا الطريق ، كما وجه سموه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بافتتاح فروع للضمان الاجتماعي في جميع المحافظات وضمان وصوله لمستحقيه دون عناء وبما يضمن لهم كرامتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة ” حفظها الله ” .

أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ مشعل بن ناصر العقيِّل مشيراً أن المجلس استعراض جدول أعمال الجلسة المتضمن إيجازاً عن ما تم من قرارات صادرة في الجلسة السابقة للمجلس ومن ثم تم استعراض تقارير اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين و ما تم التوصل إليه من توصيات، وقد وافق المجلس على القرارات التالية :

*إعطاء الاولوية لبعض المشاريع في المنطقة الشرقية منها :

– مجمع الكباري بالظهران، إنشاء مشروع تقاطع طريق حفر الباطن/القيصومة، إنشاء تقاطع مجمع الكليات على طريق حفر الباطن / المجمعة، إنشاء مشروع تقاطع طريق أبوحدرية/الدمام .

-إنشاء نادي للفروسية بشاطئ نصف القمر ، وكذلك أن تقوم الهيئة العامةللرياضة بدراسة مبدئية لإنشاء مقر لممارسة هوايات الدبابات والسيارات ، والتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة والأمانة لإيجاد أرض خاصة لإنشاء ساحة لممارسة الألعاب الرياضية في محافظة العديد .

-الرفع لوزارة الداخلية لإستكمال الإجراءات النظامية حيال نقل إرتباط بلديتي سلوى والبطحاء