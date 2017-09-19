 جلسات إرشادية لرواد الأعمال في “بيبان 2017” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جلسات إرشادية لرواد الأعمال في “بيبان 2017”

جلسات إرشادية لرواد الأعمال في “بيبان 2017”
المناطق ـ الرياض

ناقشت الجلسات الإرشادية والتدريبية في ملتقى “بيبان 2017” في يومه الثاني خلال 6 جلسات، برنامج ممكن الذيه قدمه محمد اليوسف، والإبداع والابتكار قدمه المهندس أسامة جان، وأمور مهمة في مرحلة التأسيس قدمها عمر المجدوعي، إضافة إلى جلسة صفات المشروع الناجح قدمها الدكتور فواز سعد، وجلسة التنافسية التي قدمها الدكتور أحمد الكبير، وجلسة نمو الشركات التي قدمها توماس أبوت.
وتناولت الجلسات نصائح لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن كيفية تحقيق النجاح  في المشاريع ومفاتيح  الحصول على دعم لمشاريعهم، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد التي تشمل توفير مساحات للعمل ، وخدمات لتطوير الأعمال.
وقدم الدكتور فواز سعد 22 نصيحة بهدف وصول رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أهدافهم،  والتخلص من التحديات التي قد تعرقل أو تفشل مشاريعهم، موضحاً أن رؤية 2030 منحت فرصاً استثمارية واعدة ضمن قاعات خدمية واسعة في المملكة العربية السعودية.
وقال: “هناك فرص مهمة ينبغي على رواد الأعمال الشباب استغلالها عبر(بيبان 2017)، فالقطاع الحكومي لا يمكن له  العمل على تنفيذ الرؤية منفرداً، وهنا ينبغي على رواد الأعمال الشباب اقتناص الفرصة للمشاركة بتسريع عجلة الحراك  الاقتصادي الذي تشهده السعودية”.
ومن ضمن النصائح التي قدمها الدكتور سعد، ضرورة الخروج بفكرة تميز بها مشروعك ، فضلاً عن الصفة القانونية ، وتسجيل المشروع، وكذلك الإلمام بالأنظمة والقوانين ، واختيار فريق العمل بعناية فائقة ، وتوازن القوى بين شركاء المشروع ، وقدرة الفريق على إدارة المشروع ، وغيرها من النصائح  الأخرى التي تعزز  من قيمة المشروع وتجعله أكثر قدرة على تخطي معوقات النجاح ، وكسب رضا العملاء.

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