 وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني ورشة عمل لدعم وتحفيز منصات ريادة الأعمال في “بيبان 2017” جلسات إرشادية لرواد الأعمال في “بيبان 2017” الأمير سعود بن نايف يوجه فرع وزارة النقل بإيجاد حلول عاجلة لطريق العقير تجسيد أكبر شعار وطني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة جمعية المعاقين بالشرقية ( إيفاء) تستقبل 280 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد إدارة تقنية المعلومات بتعليم حائل تتلقى خطاب شكر وتقدير من وزارة التعليم القبض على قائدي المركبات المخالفة على طريق الرين-بيشة وحجز مركباتهم وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال التحقيق خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بـتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا غرفة الشرقية تكتسي باللون الأخضر وتطلق الالعاب النارية احتفاء باليوم الوطني “كلمهم عربي”.. مبادرة لوقف التعدي على اللغة العربية تستهدف الصغار في صيف الشرقية 38 حضور نسائي لافت وعشرات الأسئلة تنعش حاسة “التذوق” في خيمة الأطعمة “بصيف الشرقية”

وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني

وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني
المناطق ـ الرياض

تقيم وزارة الثقافة والإعلام فعاليات احتفالها باليوم الوطني الـ87 مساء يوم السبت القادم الموافق  3 محرم 1439هـ، وتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى التي أعدتها الوزارة للموهوبين والموهوبات السعوديين للتعبير عن حب الوطن في مجالات: (القصة القصيرة، والفيلم، والقصيدة الفصحى، والقصيدة الشعبية، واللوحة الفنية، والأغنية الوطنية) بجوائز تزيد عن مليونين ونصف المليون ريال وجوائز أخرى للموهوبين في جميع مناطق المملكة. كما تم استقبال مشاركات المتسابقين على الموقع الإلكتروني (LoveSaudiArabia.gov.sa) عن حب الوطن في المجالات المذكورة، ودعمهم من خلال الوسم (#موهبتي_للسعودية)، ويقوم على تقييم هذه المشاركات والمواهب لجان تحكيمية من المختصين.
ويتخلل حفل الافتتاح فقرات متنوعة تشتمل على أوبريت بعنوان (سلمان حبيب المملكة)، وأوبريت عن سمو ولي العهد بعنوان (وجه السعد)، وإلقاء قصيدتين شعريتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية. إضافة إلى تنظيم معارض للفن التشكيلي، والصور الفوتوغرافية، والكاريكاتير، والخط العربي، وكذلك تقديم عروض تراثية متنوعة في الفنون الشعبية.
ووجّهت وزارة الثقافة والإعلام دعوة عامة لحضور هذه المناسبة العزيزة إلى المواطنين والمواطنات والمقيمين بما في ذلك الأسر والأطفال، والاستمتاع بما سيقدم خلاله من فقرات متنوعة على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تُعبّر عن حب الوطن وتلبّي ذائقة الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>