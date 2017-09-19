وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني

تقيم وزارة الثقافة والإعلام فعاليات احتفالها باليوم الوطني الـ87 مساء يوم السبت القادم الموافق 3 محرم 1439هـ، وتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى التي أعدتها الوزارة للموهوبين والموهوبات السعوديين للتعبير عن حب الوطن في مجالات: (القصة القصيرة، والفيلم، والقصيدة الفصحى، والقصيدة الشعبية، واللوحة الفنية، والأغنية الوطنية) بجوائز تزيد عن مليونين ونصف المليون ريال وجوائز أخرى للموهوبين في جميع مناطق المملكة. كما تم استقبال مشاركات المتسابقين على الموقع الإلكتروني (LoveSaudiArabia.gov.sa) عن حب الوطن في المجالات المذكورة، ودعمهم من خلال الوسم (#موهبتي_للسعودية)، ويقوم على تقييم هذه المشاركات والمواهب لجان تحكيمية من المختصين.

ويتخلل حفل الافتتاح فقرات متنوعة تشتمل على أوبريت بعنوان (سلمان حبيب المملكة)، وأوبريت عن سمو ولي العهد بعنوان (وجه السعد)، وإلقاء قصيدتين شعريتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية. إضافة إلى تنظيم معارض للفن التشكيلي، والصور الفوتوغرافية، والكاريكاتير، والخط العربي، وكذلك تقديم عروض تراثية متنوعة في الفنون الشعبية.

ووجّهت وزارة الثقافة والإعلام دعوة عامة لحضور هذه المناسبة العزيزة إلى المواطنين والمواطنات والمقيمين بما في ذلك الأسر والأطفال، والاستمتاع بما سيقدم خلاله من فقرات متنوعة على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تُعبّر عن حب الوطن وتلبّي ذائقة الجمهور بمختلف فئاته العمرية.