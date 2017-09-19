التحالف العربي في اليمن يتهم الحوثيين بتأخير تفريغ حمولات سفن في الحديدة

اتهم التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن اليوم الثلاثاء الحوثيين باعاقة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين.

وقال مصدر مسؤول في التحالف وفقا لوكالة فرانس برس “ورد لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف”.

واضاف “لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة في حين سمحت الميليشيا (بذلك) لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية”، متهما المتمردين “بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ”.

يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

وتخضع مدينة الحديدة الساحلية ايضا الى سيطرة المتمردين الشيعة. وثمة مخاوف متزايدة من ان يشن التحالف هجوما على ميناء المدينة والذي تصل عبره غالبية المساعدات الغذائية التي تدخل اليمن.