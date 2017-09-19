” تعليم المخواة ” يودع اكثر من ٣ ملايين ريال في حسابات المستفيدين  

تبدأ إدارة تعليم المخواة مطلع الاسبوع القادم ضخ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الفاً وواحداً وسبعون ريالاً واثنان وستون هللة لحسابات المستفيدين ،

أوضح ذلك المتحدث الرسمي

للادارة الأستاذ ناصر بن محمد العُمري ، مضيفاً أن المبالغ تشمل مكافآت القسم الليلي وبدلات منسوبي الادارة بأثر رجعي ، إضافة إلى صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الاول للعام ١٤٣٩هـ .

ودعى ” العمري ” الإخوة قادة المدارس إلى مراجعة قسم الشؤون المالية – الصندوق – لإستلام الشيكات ، مشيراً إلى أن مخصصات الميزانية لمدارس تعليم البنات سيتم صرفها بشيكٍ لكل مدرسة

، مؤكداً أهمية مراجعة المالية – القسم النسوي – بمبنى الشؤون التعليمية لاستلامه وإكمال إجراءات صرفه .