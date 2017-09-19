 ” تعليم المخواة ” يودع اكثر من ٣ ملايين ريال في حسابات المستفيدين   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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” تعليم المخواة ” يودع اكثر من ٣ ملايين ريال في حسابات المستفيدين  

” تعليم المخواة ” يودع اكثر من ٣ ملايين ريال في حسابات المستفيدين  
المناطق - الباحة

تبدأ إدارة تعليم المخواة مطلع الاسبوع القادم ضخ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الفاً وواحداً وسبعون ريالاً واثنان وستون هللة لحسابات المستفيدين ،
أوضح ذلك المتحدث الرسمي
للادارة الأستاذ ناصر بن محمد العُمري ، مضيفاً أن المبالغ تشمل مكافآت القسم الليلي وبدلات منسوبي الادارة بأثر رجعي ، إضافة إلى صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الاول للعام ١٤٣٩هـ .
ودعى ” العمري ” الإخوة قادة المدارس إلى مراجعة قسم الشؤون المالية – الصندوق – لإستلام الشيكات ، مشيراً إلى أن مخصصات الميزانية لمدارس تعليم البنات سيتم صرفها بشيكٍ لكل مدرسة
، مؤكداً أهمية مراجعة المالية – القسم النسوي – بمبنى الشؤون التعليمية لاستلامه وإكمال إجراءات صرفه .

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