 دار الرعاية الاجتماعية وجمعية سواعد للإعاقة الحركية يزوران مهرجان صيف الشرقية 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دار الرعاية الاجتماعية وجمعية سواعد للإعاقة الحركية يزوران مهرجان صيف الشرقية 38

دار الرعاية الاجتماعية وجمعية سواعد للإعاقة الحركية يزوران مهرجان صيف الشرقية 38
المناطق - الدمام - مريم البراهيم

استقبلت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الشرقية 38 والذي يقام في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام، وفد دار الرعاية الاجتماعية وجمعية سواعد للإعاقة الحركية والتي تجولت في أركان المهرجان وأطلعت على محتوياته والفعاليات المقامة فيه.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي في أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن اللجنة المنظمة استقبلت مؤخراً عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والأهلية لزيارة المهرجان والتي تعرفت على الفعاليات في المهرجان والاستمتاع بالأجواء .
وأضاف تعرف الضيوف على الخيم وما تحتويه من معلومات وأركان وفعاليات مختلفة كالرسومات والتصوير والتحليل والأسر الإبداعية والخيمة التراثية إلى جانب الخيمة الرئيسية.
وأشار الى أن هناك العديد من الجهات التي ترغب بزيارة المهرجان لما يتميز به من فعاليات عديدة وجديدة تعرض لأول مره في المهرجان وبازدياد عدد الحضور من الجماهير بمختلف الفئات.
من جهتهم عبر وفد دار الرعاية الاجتماعية وجمعية سواعد للإعاقة الحركية عن بالغ شكرهم على حفاوة الاستقبال، كما اشادوا بالمهرجان وبفعالياته التي يقدمها للجمهور

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