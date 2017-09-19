 قبول  542 متدربا بتقنية وصناعي الباحة للفصل التدريبي الأول للعام الجاري 1438/1439 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قبول  542 متدربا بتقنية وصناعي الباحة للفصل التدريبي الأول للعام الجاري 1438/1439

قبول  542 متدربا بتقنية وصناعي الباحة للفصل التدريبي الأول للعام الجاري 1438/1439
المناطق - الباحة

أعتمد عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة الاستاذ / مرعي بن سعد القرني ، قبول ( 542 ) متدرباً بتخصصات الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الجاري 1438/1439

واوضح القرني أن إدارة شؤون المتدربين في الكلية والمعهد قامت بتهيئة و استقبال للمتدربين المستجدين على مسرح الكلية من خلال فريق العمل بوكالة الكلية لخدمات المتدربين , حيث تم تعريفهم بنظام التدريب الذي تعمل به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وتم شرح كافة لوائح وأنظمة الكلية والمعهد وماذا يجب على المتدرب وماله من حقوق وما علية من واجبات .

من جهة اخرى أوضح القرني أن المتدربين المستجدين سيلتحقون بركب التدرب في الكلية والمعهد من خلال النظام الالكتروني بالبوابة الالكترونية المعتمدة بشكل أساسي على البلاك بورد (Black Board) وهو نظام معلومات لإدارة وتقنية التدريب ومتابعة المتدربين ومراقبة كفاءة العملية التدريبية , كما يتيح النظام فرص كبيرة للمتدربين في أن يتواصلوا مع المقرر التدريبي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره بالإضافة إلى التواصل مع مدرب المقرر وبقية المتدربين المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.

أفاد بذلك مدير العلاقات العامة بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة عبدالله بن علي دخيخ

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