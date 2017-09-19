 أمير القصيم يحث المحافظين على قرار تطبيق “توطين” الوظائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يحث المحافظين على قرار تطبيق “توطين” الوظائف

أمير القصيم يحث المحافظين على قرار تطبيق “توطين” الوظائف
المناطق - بريدة

حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه ، محافظي المحافظات بالمنطقة على تطبيق قرار توطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص وفق اللوائح والأنظمة ، وأهمية متابعة ذلك والتحقق من الالتزام بالتطبيق من أجل إحلال الشباب السعودي مكان الوافد الأجنبي لتشجيع الاستقرار الوظيفي لهم في منشآت القطاع الخاص ، لافتاً إلى ما حققه برنامج التوطين بالمنطقة من مؤشرات إيجابية في منظومة التوطين الوظيفي في المملكة ، مؤكداً السير قدماً على تطبيق قرار التوطين ومتابعته عن كثب سعياً لتحفيز الباحثين عن عمل ، مؤكداً بأن تنفيذ خطة التوطين ستسهم بإذن الله في زيادة فرص العمل للشباب في المنطقة ، داعياً رجال الأعمال في المشاركة في الجهود المبذولة لبرامج التوطين ، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص ، بما يوفر فرص العمل اللائقة للشباب والفتيات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، مشيراً إلى أن إقرار توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه لأكثر من 3000 طالب وطالبة عمل ، منوهاً بما حققته المنطقة في تحقيق أهداف التوطين من خلال برنامجاً أطلقته قبل عام ونصف بشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومحافظ الرس محمد العساف ، ومحافظ البكيرية صالح الخليفة ، كما دشن سموه حساب الرسمي لبرنامج التوطين على تويتر.
ونوه محافظي المحافظات بجهود سمو أمير منطقة القصيم في برنامج التوطين بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة في إيجاد فرص العمل للشباب والفتيات من أبناء الوطن بما يحقق الاستثمار الأمثل من القوى العاملة المواطنة ، مشيدين بما يقدمه سمو أمير المنطقة من دعم لخطط وبرامج واستراتيجيات التوطين بالمنطقة ، وتقديم كل ما يخدم المنطقة وأبنائها ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي ، مؤكدين على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وفق شراكة فاعلة وتكامل بين المحافظات وبرنامج التوطين ومنشآت القطاع الخاص ، لدعم التوطين وتذليل كافة التحديات لتمكين الشباب والشابات من العمل واستقرارهم بمجال عملهم الوظيفي .
حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان وأمين عام برنامج التوطين والتنمية الإجتماعية الموجه بمنطقة القصيم أحمد المشيقح .

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