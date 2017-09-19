محافظة البدع تودع المحافظ السابق وتستقبل المحافظ الجديد

نظم ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المحافظة حفل توديع لمحافظ البدع السابق خالد بن بندر الخريصي بعد تعيينه محافظاً لحقل واستقبال ياسر بن عمار الحقباني بعد تعيينه محافظاً للبدع بحضور عدد من ممثلي الإدارات الحكومية والشيوخ والأهالي والمواطنين بمحافظة البدع .

وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لما قدمه محافظ البدع السابق خالد الخريصي من خدمة للمواطن وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله كما رحب الحاضرون بمحافظ البدع ياسر الحقباني سائلين المولى عز وجل لهما التوفيق في حياتهما العملية الجديدة