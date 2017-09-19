أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة ويبحث إنشاء لجنة لأصدقاء البيئة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم الثلاثاء جلسة المجلس الأولى من الدورة الثالثة للعام المالي 1438/1439هـ بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي ، أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بدأها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة ، ورفع التهنئة نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام وما بذلته كافة الجهات المعنية من جهود ، وما قامت به من مهام لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية وخدمية ومرورية متكاملة الإعداد والتنفيذ مما مكنهم بفضل الله وتوفيقه من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان .

مشيراً سمو أمير القصيم إلى ما تحظى به المنطقة من دعم القيادة الرشيدة لإقامة المهرجانات الزراعية المتنوعة وغيرها من المهرجانات الاجتماعية ، وما صاحب هذه المهرجانات من نجاح متميز فاق التوقعات وكان لها صدى وطني ودولي كبير في الترويج لمنتجات المنطقة ، والذي يعتبر إضافة اقتصادية ناجحة ومؤشراً مهماً على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل للشباب ، كما ثمن سموه الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والمسئولين واللجان العاملة بالمنطقة والتي أوصلت هذه المهرجانات إلى هذا المستوى .

وقد رحب سموه بالأستاذ عبدالله بن يحيى السليم بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس المنطقة متمنياً له التوفيق .

وأضاف أمين عام المجلس ، بأن وكيل الإمارة أحاط المجلس بما قامت به منطقة القصيم من مبادرات ناجحة ومتميزة بفضل من الله سبحانه وتعالى ، والتي عمم بعض منها على مناطق المملكة مثل الفريق الكشفي التطوعي ، وبرنامج التوطين ، ولجنة فتيات منطقة القصيم ، وكذلك تأسيس أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة في المنطقة .

واستعرض المجلس المشاريع المقترحة لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1439/1440هـ ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بالمنطقة الخامس والعشرون ، كما ناقش المجلس أهمية إنشاء لجنة لأصدقاء البيئة بالمنطقة ولجان فرعية بالمحافظات الهدف منها القيام بالتوعية الشاملة بالبيئة وأهمية المحافظة عليها والعمل على رفع مستوى الوعي ورفع مستوى التثقيف البيئي لدى أفراد المجتمع بجميع أطيافه والسعي نحو مشاركتهم في الاهتمام بالبيئة بجميع مكوناتها .

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة .

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه الكريم للجميع دوام التوفيق .