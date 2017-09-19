 ماجد عبدالله: مهمتي سهلة.. وباوزا أفضل من فان مارفيك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ماجد عبدالله: مهمتي سهلة.. وباوزا أفضل من فان مارفيك

ماجد عبدالله: مهمتي سهلة.. وباوزا أفضل من فان مارفيك
المناطق - الرياض

أكد ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي أن مهمته مع الأخضر في الفترة المقبلة ستكون سهلة، معتبراً أن إدغاردو باوزا المدرب الجديد أفضل من سابقه بيرت فان مارفيك لتواجد الأول المستمر في السعودية.

وقال ماجد عبدالله: مهمتي سهلة جداً، لأن العمل كاملاً يعتمد على 3 عناصر أساسية، وهي اختيار أفضل اللاعبين والبرنامج والمدرب المناسبين للمنتخب، ونحن بدأنا باختيار المدرب، وسيتم الإعلان عن البرنامج التحضيري قريباً.

وزاد قائد الأخضر السابق: بالنسبة لي فإن إدغاردو باوزا أفضل من بيرت فان مارفيك، لأن الأرجنتيني مقيم في السعودية ويعرف حالة جميع اللاعبين، عكس الهولندي الذي كان يقضي فترات طويلة خارجها، والمنتخب بحاجة إلى اللاعب الجاهز لأنه لا يمكن للمنتخب أن يجهز لاعباً.

وحول استغلال أيام فيفا المقبلة، أجاب: لازلنا نرتب الترتيبات الأولية، وبعد فترة سيصدر تقرير جاهز للكشف عن كافة التفاصيل، ونصيحتي لجميع اللاعبين بأن يبذل كل واحد منهم جهداً مع ناديه لأن المدرب جديد وكل لاعب لديه الفرصة بالتواجد مع الأخضر في المونديال.

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