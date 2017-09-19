هيئة الرياضة تقرر تعديل مسمى “دوري جميل” وإلغاء بطولة كأس ولي العهد

قررت الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق مسمى الدوري السعودي الممتاز على البطولة، وذلك حسبما أعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حيث تقرر إلغاء كأس ولي العهد لكرة القدم وإطلاق مسماه على كأس السوبر.

وجاءت قرارا الهيئة للعامة للرياضة على النحو التالي:

1- إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة.

2- رفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للمركز الأول و5 ملايين ريال للمركز الثاني.

3- إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر).

4- إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى.

5- تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

6- بناءً على مارفعه رئيس الاتحاد السعودي من تراكم مكافآت الحكام فقد وجه معاليه بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه.

7- تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول ايجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.

8- تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يومًا.

9-تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

10- البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر.

11-تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

12- الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى والثانية.

13- العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل مايخص هذا الجانب وفقاً للائحة المتفق عليها.

14- حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز.

15- إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة..

16- توجيه عاجل بصرف مكافآت الحكام بدون أي تأخير.

فيما أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تحويل مسمى دوري جميل إلى الدوري السعودي الممتاز لايعني إلغاء عقد الشركة وتم التغيير بالتنسيق مع الراعي، وعلى إتمام التحقيقات في قضية محمد العويس خلال مدة لاتتجاوز 4 أسابيع، وتكليف ياسر المسحل برئاسة فريق العمل، وتم تشكيل الفريق على النجو التالي:

الأعضاء هم:

1- الخبير القانوني السير ستاورت مكاينيس.

2- القانوني متعب الأحمد.

3- المهندس طارق التويجري.

4- ناصر العوهلي سكرتيرًا للفريق.