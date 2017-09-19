 هيرنانديز يغيب عن ريال مدريد بسبب “خلع في الكتف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هيرنانديز يغيب عن ريال مدريد بسبب “خلع في الكتف”

هيرنانديز يغيب عن ريال مدريد بسبب “خلع في الكتف”
المناطق - وكالات

أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني أن مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز يعاني من خلع في كتفه الايمن تعرض له خلال المباراة ضد ريال سوسييداد يوم الأحد والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 3-1.

ولم يحدد النادي الأبيض بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، فترة غياب الشاب الفرنسي (19 عاما) عن الملاعب.

وقدم هرنانديز الذي بدأ اساسيا مكان البرازيلي مارسيلو الموقوف، عرضا جيدا على ملعب أنويتا في سان سيباستيان قبل أن يتعرض للإصابة في الوقت بدل الضائع ويخرج واضعا يده اليسرى على كتفه وهو يتألم.

وانتقل ثيو هرنانديز إلى ريال مدريد في الفترة الصيفية من جاره أتلتيكو لمدة ست سنوات في فترة الانتقالات الصيفية.

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