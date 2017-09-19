 إيداع أكثر من 11 مليون في حسابات طلاب وطالبات مدارس تعليم الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إيداع أكثر من 11 مليون في حسابات طلاب وطالبات مدارس تعليم الخرج

إيداع أكثر من 11 مليون في حسابات طلاب وطالبات مدارس تعليم الخرج
المناطق - الخرج

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج أنه سيتم إيداع أكثر من أحد عشر مليون ريال في حسابات طلاب وطالبات مدارس تعليم الخرج خلال الأسبوع المقبل والتي تشمل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، والتربية الخاصة ، وإعانة المناطق النائية والاغتراب ، وأبناء المعلمين المتوفين والمعلمات المتوفيات ، وأبناء وبنات المعلمين المبتعثين ، وطالبات مراكز تعليم الكبار ، وتعويض ذوي الطلاب المتوفين والمصابين ، وذوي بعض الإعاقات والأمراض الجسدية ..

ذكر ذلك مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار الذي أكد على حرص إدارة التعليم ومنسوبيها على إنهاء كافة الإجراءات لإيداع المكافآت في وقت قياسي ، حيث كثفت الإدارة المالية خلال الفترة الماضية من جهودها وفق ماتقتضيه المصلحة العامة وتقديراً لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من خلال الحرص على مسيرة أبناء وبنات هذا الوطن في تأمين حقوق الطلاب والطالبات المستحقين لهذه المكافأة ، ومقدما شكره للشؤون الإدارية والمالية وجميع العاملين فيها وقسم خدمات الطلاب في التعاون للإظهار هذا العمل والجهد في وقت قياسي .

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