 نجاح إستئصال ورم سرطاني عن طريق الجراحة التداخلية بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نجاح إستئصال ورم سرطاني عن طريق الجراحة التداخلية بالطائف

نجاح إستئصال ورم سرطاني عن طريق الجراحة التداخلية بالطائف
المناطق - عادل الزهراني

تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إستئصال ورم سرطاني لمريض ستيني عن طريق الجراحة التداخلية البسيطة وتعتبر هذه العملية من العمليات النادرة التي عادة ما تعمل عن طريق الشق الجراحي وكان المريض يعاني من فقر دم وألم بالبطن حيث أجريت له كل الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة التي بينت وجود ورم سرطاني خبيث بالمعدة مما كان يتطلب اجراء استئصال شبه كامل للمعدة مع المنديل البطني والغدد اللمفاوية المحيطة وقد تم إجراء هذه العملية بالمنظار وتم توصيل ما تبقي من المعدة بالأمعاء على شكل حرف y والمريض الآن بحالة جيدة وقد تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة
الجدير بالذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف تبلغ سعته السريرية 500 سرير ، كما بلغ عدد المراجعين خلال هذا العام للعيادات أكثر من 99 ألف مراجع وبلغ عدد مراجعي الطوارئ أكثر من 240 ألف فيما بلغ عدد مراجعي المستشفى أكثر من 300 ألف مراجع .

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