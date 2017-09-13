 تظاهرات في نيويورك للتنديد بدعم قطر للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تظاهرات في نيويورك للتنديد بدعم قطر للإرهاب

تظاهرات في نيويورك للتنديد بدعم قطر للإرهاب
المناطق - وكالات

تظاهرات العشرات أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، للتنديد بدعم الدوحة للإرهاب، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ “72”.
ورفع المتظاهرون لافتات جاء فيها : قطر ساهمت في نشر الفوضي وانتشار الإرهاب”، وأخرى حملت عنوان: “تميم داعم الإرهاب”.

وتأتي التظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة استمرارا لسلسة تظاهرات حول العالم للتنديد بدعم قطر وتمويلها للإرهاب، ما يعبر عن تزايد الغضب الدولي إزاءها.

وسبق أن أقيمت تظاهرات في يوينو الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، رفضا لزيارة أمير قطر.

كما نظم المئات تظاهراتتنديدا بدعم قطر للإرهاب، في العديد من العواصم والمدن الأوروبية مثل فيينا وبرشلونة.

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