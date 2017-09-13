العثور على غواصة ألمانية سليمة من الحرب العالمية الأولى

أعلنت السلطات البلجيكية،الثلاثاء، العثور على غواصة ألمانية سليمة تعود للحرب العالمية الأولى، قبالة سواحل بلجيكا، وتحتوي على جثث 23 شخصا.

وذكر حاكم مقاطعة فلاندرز الغربية، كارل ديكالوفه أن الاكتشاف في قاع بحر الشمال “فريد للغاية”.

ونقلت أسوشيتد برس عن ديكالوفه: “الأمر مذهل للغاية أن نعثر على شيء كهذا. وأثر الارتطام كان في المقدمة، لكن الغواصة ما زالت مغلقة، وهناك (جثث) 23 شخصا ما زالوا على متنها.”

الغواصة التي عثر عليها من طراز “يو بي 2″، ويبلغ طولها 27 مترا وعرضها 6 أمتار، وكانت ترقد بزاوية 45 درجة، على عمق ما بين 25 و30 مترا، تحت سطح البحر.

ومن أثر الارتطام بمقدمة الغواصة، يبدو أنها صدمت لغما بمقدمتها. ودمر أنبوبا طوربيد، إلا أن الأنبوب السفلي سليم ومغلق.

وأظهرت لقطات مصورة الغواصة وقد نمت عليها الأعشاب البحرية، كما تحيط بها أدوات صيد ومنها شباك.

كانت هناك نحو 18 غواصة تابعة لأسطول فلاندرز في مدينة بروج ما بين عامي 1915 و1918، ودمر 13 منها. وهذا الكشف هو الحادي عشر لحطام من هذا النوع في المياه البلجيكية.

كانت سفن الحلفاء الحربية والخاصة بالشحن صيدا سهلا للغواصات الألمانية التي كانت تنطلق من بروج، مقابل بحر المانش.