اللواء المجماج يرأس إجتماع ضباط الدفاع المدني بالقصيم

ترأس مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء ابراهيم بن محمد المجماج اجتماع ضباط الدفاع المدني بمنطقة القصيم الذي عُقد اليوم الثلاثاء بالصالة الرئيسية بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسعادة اللواء المجماج نقل من خلالها تحيات وتقدير معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة مشيداً بما تحقق من انجازات واعمال خلال السنة الحالية كان اخرها حصول الدفاع المدني بمنطقة القصيم على المركز الاول في اعمال الحج بمشعر عرفة ، مؤكداً على اهمية استشعار المسئولية والامانة التي يحملها رجل الدفاع المدني .. واضاف اللواء المجماج في كلمته ان هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة وفهو فرصة لمراجعة الاداء والعمل على تلافي السلبيات وتأصيل الايجابيات .. مبيناً اهم الملاحظات التي تم رصدها على الاعمال الميدانية واهمية معالجتها حتى يظهر العمل وفق تطلعات الجميع .. ثم توالت المداخلات التي ركزت على اهمية التطوير في كافة الاعمال التي تهدف لخدمة الوطن والمواطن وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الادارات المتميزة باليوم العالمي للدفاع المدني حيث حصل على المستوى وتحقيق التميز الماسي الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة وادارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة .. في حين حصل على المستوى الثاني والتميز الذهبي ادارة الدفاع المدني بمحافظة الرس وادارة الدفاع المدني بمحافظة رياض الخبراء كما حصلت ادارة الدفاع المدني بمحافظة المذنب وادارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية على المستوى الثالث والتميز الفضي