1097 مشاركاً في مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أسرة ببريدة

نظم مركز مهارات للتدريب و التأهيل التابع لجمعية أسرة ببريدة 31 برنامجاً تدريب موجهاً للعرسان الجدد في مدينة بريدة ضمن مباردة تأهيل للمقبلين على الزواج خلال عام 1438هـ حيث شارك في هذه البرامج 1097 متدرب و متدربة من العرسان الجدد حيث قدم المركز 19 دورة تدريبية للرجال وكذلك 12 دورة تدريبية للنساء وقدم البرنامج 496 ساعة تدريبية تركزت على جوانب رئيسية من أهمها فهم شخصية الزوجي و أسرار السعادة الزوجية بالإضافة إلى ليلة الدخلة وكيفية إدارة ميزانية الأسرة . وتعد برامج تأهيل المقبلين على الزواج أحد البرامج الرئيسية في مركز مهارات للتدريب و التأهيل التي لها بصمة واضحة في تعزيز الاستقرار الأسري صرح بذلك مدير المركز الأستاذ حمد الدخيل و أكد على أن مباردة (تأهيل ) للمقبلين على الزواج من المبادرات المتميزة التي تجد عناية والاهتمام من زارة العمل و التنمية الاجتماعية حرصا على تحقيق رسالة الاستقرار والأمان الأسري و الاجتماعي و الوطني .