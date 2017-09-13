 1097 مشاركاً في مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أسرة ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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1097 مشاركاً في مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أسرة ببريدة

1097 مشاركاً في مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أسرة ببريدة
المناطق - بريدة

نظم مركز مهارات للتدريب و التأهيل التابع لجمعية أسرة ببريدة 31 برنامجاً تدريب موجهاً للعرسان الجدد في مدينة بريدة ضمن مباردة تأهيل للمقبلين على الزواج خلال عام 1438هـ حيث شارك في هذه البرامج 1097 متدرب و متدربة من العرسان الجدد حيث قدم المركز 19 دورة تدريبية للرجال وكذلك 12 دورة تدريبية للنساء وقدم البرنامج 496 ساعة تدريبية تركزت على جوانب رئيسية من أهمها فهم شخصية الزوجي و أسرار السعادة الزوجية بالإضافة إلى ليلة الدخلة وكيفية إدارة ميزانية الأسرة .

وتعد برامج تأهيل المقبلين على الزواج أحد البرامج الرئيسية في مركز مهارات للتدريب و التأهيل التي لها بصمة واضحة في تعزيز الاستقرار الأسري صرح بذلك مدير المركز الأستاذ حمد الدخيل و أكد على أن مباردة (تأهيل ) للمقبلين على الزواج من المبادرات المتميزة التي تجد عناية والاهتمام من زارة العمل و التنمية الاجتماعية حرصا على تحقيق رسالة الاستقرار والأمان الأسري و الاجتماعي و الوطني .

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