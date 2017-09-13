 نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة حسن شربتلي لتعليم القرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة حسن شربتلي لتعليم القرآن الكريم

نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة حسن شربتلي لتعليم القرآن الكريم
المناطق - مكة المكرمة
كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر مساء اليوم الثلاثاء الفائزين في حفل الدورة الخامسة والسادسة لجائزة حسن عباس شربتلي – يرحمه الله – للمعلم والمعلمة والمشرف والمشرفة المتميزين في تعليم القرآن الكريم على مستوى المملكة، والتي تقام بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.
وقد بلغ مجموع جوائز العام الحالي ما يقارب ربع مليون ريال كانت من نصيب 28 معلماً ومعلمة ومشرفاً ومشرفة تميزوا في تعليم القرآن لطلاب وطالبات حلقات ودور تحفيظ القرآن على مستوى المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، إن هذه الجائزة الرائدة في مجال تعليم القرآن تأتي امتداداً للخطوات الرائدة لولاة أمرنا -حفظهم الله- في دعم هذا الجانب المهم، ومن بينها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية وجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وغيرها من المسابقات المخصصة للمدنيين والعسكريين، والتي تعتبر أنموذجاً لتشجيع الإقبال على خدمة القرآن الكريم ورفع مستويات الأداء، فكانت مثالاً لنا لنسير في الدرب نفسه محفزين ومشجعين على الإتقان والتميز .
وأشار رئيس خيركم إلى أن هذه  الجائزة هي ثمرة شراكة بين خيركم  ومؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع، شاكراً دعمهم ورعايتهم وخدمة كتاب الله وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة.
وأبان أن الجائزة تُمنح وفق معايير دقيقة وواضحة  تتعلق بالأداء التعليمي والقيادة التربوية وتنمية الطلاب ورعايتهم، والتنظيم والمتابعة الإدارية، وتطوير أداء المعلمين والمشرفين والمعلمات والمشرفات.

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