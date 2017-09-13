 بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 27 مليون … انجاز 62% من مشروع درء أخطار السيول بشرفة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 27 مليون … انجاز 62% من مشروع درء أخطار السيول بشرفة نجران

بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 27 مليون … انجاز 62% من مشروع درء أخطار السيول بشرفة نجران
المناطق - نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 62 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف ومياه الأمطار بحي الشرفة الغربية ” مسيلة عقرم وعقيرم ـ مجرى السايلة” بتكلفة إجمالية بلغت 27.700.000 ريال.
وقال أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن هذ المشروع سيسهم بإذن الله تعالى في احتواء مياه الأمطار، ودرء الأخطار التي قد تنجم عن تدفق السيول في مواسم الأمطار ومواكبة النمو العمراني على كافة المحاور.
وأكد الشفق إن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول عناية كبرى حيث أنجزت عديداً من المشاريع التي أسهمت في الحد من مخاطر السيول، ودرء أضرارها، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، والتي مازالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها، وترسيتها حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على أرواح السكان وممتلكاتهم.
مشدداً على المقاولين المنفذين بالتمشي وفق الخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفر وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدمي الطرق، مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن المشروع عبارة عن حاجز خرساني بطول 1.625 م، يرتبط بقناة مفتوحة بطول 1.850 متراً كما يتكون مجرى السايلة من قناة مفتوحة ومغلقة بطول 1.525مترا.

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