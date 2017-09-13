طوارئ مستشفيات صحة نجران تستقبل أكثر من 600 ألف مراجع خلال هذا العام

بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة نجران خلال هذا العام 1438هـ ( 696815 ) مراجع فيما بلغ عدد مراجعي أقسام العيادات الخارجية (348896) مراجع ، قدمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة والرعاية الصحية من خلال المراكز التخصصية والأقسام الداخلية التي تم توفيرها حسب حاجة المريض والمراجع .

وسجلت أعداد مراجعي أقسام الطوارئ جراء الحوادث المرورية في المنطقة ( 2589) مصاب تم مباشرتهم من قبل الكوادر الطبية المتخصصة في هذا النوع من الإصابات التي تتطلب التدخل السريع للمساهمة بعد الله في إنقاذ حياتهم .

وقد أجرت المستشفيات بالمنطقة خلال هذا العام (9883 ) عملية جراحية ناجحة في تخصصات مختلفة وذلك باستخدام احدث التقنيات التجهيزات الطبية المتاحة تحت إشراف الكوادر الصحية المؤهلة التي تم التعاقد معها من خلال برامج الدعم الطبي الدائم والمؤقت لجميع المستشفيات في تخصصات دقيقة كجراحات المخ والأعصاب وأمراض القلب والعيون والتجميل والأورام والتخصصات الاخرى المختلفة التي تلبي احتياجات المرضى والمراجعين وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية و العلاجية وتقليص الإحالات والعلاج خارج المنطقة.