سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة الفندقية في القطاع السياحي

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ( تكامل ) بمنطقة نجران بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي دورة تدريبية بعنوان ( الأمن والسلامة في القطاع السياحي ) حيث شارك في الدورة التدريبية 38 متدربا

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح انه تم تدريب المشاركين في الدورة على طرق سلامة العاملين والنزلاء بالفنادق ومعرفة أثر التخطيط المعماري للفندق على سلامة العاملين والنزلاء والاشتراطات والتجهيزات المطلوبة في الأجهزة والأثاث بالفندق والتي تحقق له الأمان المطلوب وعلى سلوكيات ومسئوليات أفراد قسم الأمن وإحتياطات الأمن والأمان في أقسام الفندق المختلفة بالإصافة إلى معرفة أنواع الأخطار والحوادث التي قد يتعرض لها الفندق والأمن الفندقي والسلامة في الفنادق العالمية. مشيرا بأن عدد المتدربين المشاركين في الدورة التديبية 38 متدربا تم منحهم شهادات معتمدة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني