 أمير نجران يطلع على تقرير الغرفة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يطلع على تقرير الغرفة التجارية سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة الفندقية في القطاع السياحي طوارئ مستشفيات صحة نجران تستقبل أكثر من 600 ألف مراجع خلال هذا العام بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 27 مليون … انجاز 62% من مشروع درء أخطار السيول بشرفة نجران نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة حسن شربتلي لتعليم القرآن الكريم وزير الإسكان: قرار مجلس الوزراء سيعجِّل بزيادة المنتجات العقارية ترامب ينفى تحذير المملكة بشأن التحرك عسكريا ضد قطر اتحاد القدم يسمي الجولة الرابعة “جولة الوطن” الشيوخ الأمريكي يوافق على زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري 1097 مشاركاً في مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أسرة ببريدة اللواء المجماج يرأس إجتماع ضباط الدفاع المدني بالقصيم العثور على غواصة ألمانية سليمة من الحرب العالمية الأولى

أمير نجران يطلع على تقرير الغرفة التجارية

أمير نجران يطلع على تقرير الغرفة التجارية
المناطق - نجران

 

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير السنوي لأنشطة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران، عرضه رئيس مجلس الإدارة، محيميد بن صالح آل شرمة، بحضور الأمين العام للغرفة، صالح بن حمد كرحان.

وأشاد سموه بالجهود والمبادرات التي تبذلها غرفة نجران، بدءًا من إطلاق الخطة الإستراتيجية 2020، فيما حثّ على صناعة مشاريع من شأنها تعزيز الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وخلق شراكات مع الجمعيات والهيئات المجتمعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>