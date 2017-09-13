أمير نجران يطلع على تقرير الغرفة التجارية

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير السنوي لأنشطة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران، عرضه رئيس مجلس الإدارة، محيميد بن صالح آل شرمة، بحضور الأمين العام للغرفة، صالح بن حمد كرحان.

وأشاد سموه بالجهود والمبادرات التي تبذلها غرفة نجران، بدءًا من إطلاق الخطة الإستراتيجية 2020، فيما حثّ على صناعة مشاريع من شأنها تعزيز الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وخلق شراكات مع الجمعيات والهيئات المجتمعية.