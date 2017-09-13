أمير نجران: أهداف “التوطين” مرهونة بالرقابة والعقوبات الصارمة

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن برامج توطين الوظائف لا تتحقق أهدافها ما لم يكن هنالك رقابة ميدانية تشدد على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية المعنية، مع فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعية، والمشرف العام على برامج التوطين، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، عبدالله بن محمد الدوسري.

ودعا سموه إلى ضرورة مضاعفة برامج التوطين بالمنطقة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، والبرامج المتميزة التي استحدثتها وزارة العمل في هذا الشأن.

وبيّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي أنه الوزارة تعكف على تطوير برنامج التوطين، بما يمكّن المجتمع من المشاركة في البنية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.