كلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين

كرم عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري المتدربين المتفوقين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي وعددهم اربعة متدربين من مختلف أقسام الكلية في حفل نظمته وحدة الخدمات الإرشادية بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وقد أشار “الصقري” أن المتدربين المتميزين يجدون اهتماما كبيرا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية مؤكدا استمرار هذه الجائزة التي تشجعهم على المزيد من التفوق والإبداع.

من جهته اوضح وحدة التوجيه والإرشاد صالح بن علي آل زمانان بأن الجائزة عبارة عن مبلغ مالي قدره ألفي ريال وشهادة شكر وتقدير، حيث تم تسليم (8000 ) ريال بواقع ( 2000 ) ريال لكل متدرب متفوق تصرف عن طريق الصندوق الرئيسي للمتدربين والمتدربات بالمؤسسة ، ويشترط التزام المتدرب بالسلوك إضافة إلى حصوله على نسبة (4.85) وما فوق عند تخرجه وأن لا يكون المتدرب قد رسب في أي مقرر تدريبي

وأضاف أن المتدربين الحاصلين على مراتب الجائزة هم خالد صالح آل صالح ومسفر محمد الحزوبر وفيصل معيض الحارثي وعلي احمد ابو زينة

وأكد الفائزون بالجائزة أنها دافع للمزيد من التميز لخدمة الوطن وعبروا عن تقديرهم لأعضاء هيئة التدريب وكذلك عمادة الكلية التقنية بنجران على ما لقوه خلال فترة تدريبهم من عناية وتوفر بيئة تدريبية جاذبة شجعت على التفوق .